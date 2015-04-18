СБУ готовится обвинить в узурпации власти целую плеяду чиновников Януковича

Об этом заявил начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире 5 канала, передает «Украинская правда».

По его словам, "последствия преступления - тяжелые, негативные - начали проступать после того, как были воплощены в жизнь незаконные решения Конституционного суда".

"Пока что остановились на трех составляющих - решениях суда относительно возможности формирования коалиции внефракционными депутатами... Тогда было четко записано, что коалиция формируется депутатскими фракциями. Еще были предыдущие решения суда по этому вопросу. И при этом суд принял заявления нардепов из фракции Партии регионов. Суд принял еще одно решение и позволил лицу, которое занимало место президента, сделать большинство Верховной Рады "ручной", - отметил Вовк.

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"Второе - фактическое лишение функций Верховного суда и передача полномочий созданным специализированным судам. Третий - возвращение к Конституции 1996 года в редакции декабря 2004 года, к полномочиям, на которые не мог претендовать на выборах президента", - добавил он.

При этом Вовк отметил, что в этом деле могут проходить "все причастные".

"Здесь будет президент (Янукович) - "звезда на елке", депутаты, которые оформляли представление (в КСУ), приспешники, которые делали письма, представления, вели переговоры с судьями, давили на них, увольняли судей, проводили их сборы и т.и. Здесь много и с - на то время - администрации президента, и некоторые министры и некоторые другие должностные лица не очень низкого ранга", - заявил он.

Как известно, 9 апреля Служба безопасности и Генпрокуратура согласовали уголовное производство против Виктора Януковича и его приспешников за узурпацию власти.