Брутальное преступление: Зеленский ожидает от правоохранителей скорейшего расследования поджога дома Гонтаревой

Глава государства считает поджог дома провокацией.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от правоохранителей скорейшего расследования поджога дома бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента в социальной сети Facebook.

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«Пожар в доме бывшего руководителя НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (относительно последнего решение может принимать только суд)», - говорится в сообщении.

«Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации», - добавили в Офисе президента.

Как сообщал УНИАН, экс-глава НБУ Гонтарева в комментарии изданию «Новое время» сообщила, что неизвестные сожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом. По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.