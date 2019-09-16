Конфликт на Донбассе – это ключ к улучшению отношений Запада и РФ - директор Центра Байдена
Директор Центра Дж. Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете Майкл Карпентер положительно оценивает обмен военнопленными между Украиной и Россией, хотя не считает, что это может привести к окончанию войны.
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Об этом Карпентер рассказал в интервью для проекта «Пограничная ZONA».
"Трамп, судя по его твиттам и заявлениям, хочет, чтобы Украина налаживала отношения с Россией. Я не вижу таких рычагов, не вижу динамики, которая бы вела к разрешению конфликта. Администрация Трампа будет счастлива, если проблема Донбасса испарится", - отмечает Карпентер.
В то же время он подчеркнул, что если речь идет «о соглашении, при котором Донбасс превратится в нечто похожее на Сербскую республику в Боснии, то это не то соглашение, которое защитит суверенитет Украины".
По мнению бывшего американского чиновника, конфликт на Донбассе - "это ключ к улучшению отношений между Западом и Россией".
"Но еще раз, я не вижу никаких предпосылок к разрешению конфликта. Даже если мы гипотетически представим сценарий, при котором конфликт разрешен с учетом защиты суверенитета Украины, я буду первым, кто выступит за снятие каких-то санкций с России. Но мы даже не близко к этой точке", - отметил Карпентер.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена заключенными между Украиной и РФ.