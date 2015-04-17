Российские и мировые СМИ спекулируют на гибели украинских журналистов

16 апреля в Киеве произошло резонансное убийство пророссийского журналиста и писателя Олеся Бузины, 13 апреля также в Киеве был убит украинский журналист с Донбасса, соучредитель сайта Обком Сергей Сухобок.

В МВД официально заявили, что второе убийство было совершено на бытовой почве и не связано с профессиональной деятельностью погибшего. Убийц задержали, они признались "в совершении преступления на почве личной неприязни", говорится в заявлении.

"Правоохранители не имеют никаких оснований связывать это трагическое событие с другими тяжкими преступлениями, которые произошли в Киеве в последнее время", - утверждают в МВД.

Бытовую версию конфликта подтвердил в своей статье главный редактор сайта Обком (который первым сообщил о гибели Сухобока) Алексей Миронов.

Читайте такжеУбили соучредителя сайта "Обком" - журналиста Сергея СухобокаВ то же время ряд российских СМИ подает информацию о смерти Олеся Бузины, Сергея Сухобока и экс-регионала Олега Калашникова как связанные между собой. Так, в материале ТАСС "Три громкие убийства потрясли Украину менее чем за сутки" сказано: "Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Олег Калашников, известный писатель и журналист Олесь Бузина и его коллега Сергей Сухобок стали жертвами волны насилия, которая началась на Украине с момента государственного переворота в феврале 2014 года". Эта же фраза дублируется в материале "МВД РФ: убийства в Украине свидетельствуют о нарастании волны политического террора".

Англоязычный российский пропагандистский ресурс Russia Today утверждает, что Сухобока был застрелен, что не соответствует действительности.

Российское агентство РИА Новости в трех новостях (1, 2, 3) не только ставит в один ряд убийства Бузины и Сухобока, но и подает ложную информацию о смерти главного редактора газеты "Нетешинский вестник" Ольги Мороз, не указывая дату ее гибели.

Читайте такжеРезонансные убийства могли быть организованы радикалами или инспирированы российскими спецслужбами, - экс-генпрокурор"За последние дни в Киеве были убиты известный оппозиционный украинский журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина и журналист Сергей Сухобок. В пятницу с признаками насильственной смерти была найдена главный редактор издания "Нетешинский вестник" Ольга Мороз", - говорится в материалах издания.

На самом деле тело журналистки нашли в ее доме полтора месяца назад, в воскресенье, 15 марта.

Данные об убийствах Бузины и Сухобока исказили даже авторитетные западные СМИ. В частности, англоязычная служба Радио Свобода поставила Бузину и Сухобока в один ряд, сообщив, как и RT, что последнего застрелили, что не соответствует действительности. В другом материале Радио Свобода утверждает, что Сухобок, как и Бузина, имел пророссийские взгляды, что не подтверждают украинские медиа.

Например, в редакционной колонке KyivPost утверждается, что Сухобок был известен своими проукраинскими взглядами, а в статье на Обкоме упоминается о его серьезном конфликте с "бандой" пророссийского премьер-министра времен Януковича Азарова в начале 2000-х годов.