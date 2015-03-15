В Нетешине Хмельницкой области найдена мертвой главный редактор местной газеты

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, 44-летняя женщина обнаружила мертвым сегодня утром в собственной квартире в городе Нетешин ее родная сестра.

По данным ОСО, во время первичного осмотра явных признаков насильственной смерти на теле погибшей обнаружено не было.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Нетешинского городского отдела милиции и специалисты областной криминалистической лаборатории, отметили в УМВД, добавив, что «о причине смерти потерпевшей можно будет говорить лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы».

Читайте такжеЭкс-губернатор Запорожской области найден мертвымВ комментарии корреспонденту УНИАН городской голова Нетешина Александр Супрунюк сообщил, что из квартиры погибшей пропали некоторые вещи. Что касается убийства на профессиональной почве, то мэр не спешит отбрасывать эту версию.

“Я не слышал, чтобы г-же Мороз кто-то серьезно угрожал, чтобы убить через имеющийся компромат. Хотя такая версия не исключается, поскольку материалы, к примеру, по люстрации, могли у нее быть”, - предположил он.

Справка УНИАН. Мороз около 10-15 лет работала на должности редактора городской газеты “Нетешинский вестник”.