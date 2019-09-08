Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече "нормандской четверки"

Также президент РФ рассказал президенту Франции, какие действия ожидает от Киева.

Президент РФ Владимир Путин ожидает выполнения Киевом договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" о разведении сил и средств на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе разговора Путин "отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита "нормандской четверки", а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи".

"Обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера", - отмечается в сообщении.

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В Москве также акцентировали внимание на безальтернативности минского "Комплекса мер" как основы урегулирования "внутриукраинского конфликта", а также "подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата".

По сообщению Кремля, лидеры стран дали позитивную оценку обмену удерживаемых между РФ и Украиной 7 сентября "как важной гуманитарной акции", выразив надежду, что это "будет способствовать нормализации российско-украинских отношений".

Как сообщал УНИАН, в субботу, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.