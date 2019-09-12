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Выбирал яхту: очередной нардеп "спалился" на заседании Рады (видео)

15:52, 12 сентября 2019
Политика
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Стоимость одной из услуг, касающихся яхт, достигала почти 13 тыс. долларов / скриншот

Народный депутат от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза во время заседания в Верховной Раде.

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Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Всеволод Филимоненко.

"Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает всего себя труду на благо украинцев", - написал журналист.

Стоимость одной из услуг, касающихся яхт, достигала почти 13 тыс. долларов.

Ранее нардепа от "Слуги народа" Елену Криворучкину застукали на интимной переписке в Раде, она написала абоненту "Любимый" "Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь".

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Теги: #депутаты#Верховная Рада