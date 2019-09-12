Выбирал яхту: очередной нардеп "спалился" на заседании Рады (видео)
Народный депутат от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза во время заседания в Верховной Раде.
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Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Всеволод Филимоненко.
"Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает всего себя труду на благо украинцев", - написал журналист.
Стоимость одной из услуг, касающихся яхт, достигала почти 13 тыс. долларов.
Ранее нардепа от "Слуги народа" Елену Криворучкину застукали на интимной переписке в Раде, она написала абоненту "Любимый" "Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь".