Верховная Рада переименовала четыре населенных пункта
17:57, 11 сентября 2019Политика
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Новые названия получили четыре села.
Верховная Рада переименовала села в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях / фото УНИАН
Верховная Рада Украины приняла 4 постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.
Как передает корреспондент УНИАН, село Ивановка Любашевского района Одесской области (постановление № 2093) переименовали в село Яновка.
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Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовали в Гуляй Поле.
Село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2095) переименовали в Николаевку.
Название села Текуче Косовского района Ивано-Франковской области (постановление № 2096) изменено на Текуча.
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