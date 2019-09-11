Верховная Рада переименовала четыре населенных пункта

Новые названия получили четыре села.

Верховная Рада Украины приняла 4 постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях. Как передает корреспондент УНИАН, село Ивановка Любашевского района Одесской области (постановление № 2093) переименовали в село Яновка. Читайте такжеРешение о декоммунизации нужно принимать на местных референдумах — Разумков Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовали в Гуляй Поле. Село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2095) переименовали в Николаевку. Название села Текуче Косовского района Ивано-Франковской области (постановление № 2096) изменено на Текуча.

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