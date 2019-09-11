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Верховная Рада переименовала четыре населенных пункта

17:57, 11 сентября 2019
Политика
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Верховная Рада переименовала села в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, село Ивановка Любашевского района Одесской области (постановление № 2093) переименовали в село Яновка.

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Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовали в Гуляй Поле.

Село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2095) переименовали в Николаевку.

Название села Текуче Косовского района Ивано-Франковской области (постановление № 2096) изменено на Текуча.

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Теги: #Рада#переименованиепогода в Одессе