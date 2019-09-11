Фейгин намерен и в дальнейшем оспаривать дело Сущенко в РФ

По мнению адвоката, освобождение Сущенко – это «политический компромисс», поскольку процессуальная сторона «мало кого интересовала».

Адвокат Марк Фейгин заявил о намерениях дальнейшего обжалования дела незаконного осуждения в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на совместной с Сущенко пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеСущенко: спецслужбы РФ около года готовили "брутальную операцию" по моему задержанию

«Мало что изменилось и теперь с выходом Романа на свободу. Мы будем и дальше обжаловать кейс, по которому Романа осудили. У нас остается и внутринациональная юрисдикция России, правда, без каких-либо перспектив, учитывая, что суда в России нет. Но тем не менее, и некоторые международные судебные инстанции, возможно, по отдельным нашим жалобам примутся рассматривать все, что происходило», - заявил адвокат.

По мнению Фейгина, освобождение Сущенко – это «политический компромисс», поскольку процессуальная сторона «мало кого интересовала», как и по другим делам всех 11 выданных Украине политзаключенных.

«Этот политический компромисс предполагает определенные шаги в дальнейшем, которые должны способствовать освобождению других политзаключенных. Это, вероятно, надо будет сопрягать с интересами государственной власти в Украине, чтобы не навредить политзаключенным, которые там остались», - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинила в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.