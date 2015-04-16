Главой Николаевского облсовета избран ранее люстрированный чиновник
21:45, 16 апреля 2015Политика
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Депутаты Николаевского областного совета на сессии в ходе тайного голосования избрали председателем Владимира Лусту.
Николаевский облсовет избрал председателя / varandej.livejournal.com
Как сообщила пресс-служба облсовета, "за" проголосовали 50 депутатов, 11 - "против", один бюллетень признан недействительным.
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Других кандидатур от депутатов не поступило.
54-летний Владимир Луста в настоящее время входит в депутатскую группу "Ридна Мыколаивщина", избран в облсовет от Партии регионов.
В 2007-2010 годах и с 2013 до ноября 2014 года Владимир Луста был заместителем председателя Николаевской областной госадминистрации, в последний раз был уволен с занимаемой должности в соответствии с законом "Об очищении власти".
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