Украина и Турция начнут совместные проекты в космической, авиационной и бронетанковой отраслях

Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Укроборонпром". Согласно сообщению, соответствующие договоренности были достигнуты в рамках визита делегации Украины в Турцию.

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"Теперь предприятия ракетно-космической и оборонной отраслей Украины смогут принять участие в создании Турецкого национального ракетного комплекса. В частности, турецкая сторона предложила оформить реализацию проекта единственным рамочным контрактом и определить предприятия "Укроборонпрома" и Государственного космического агентства Украины, которые привлекут к этому проекту. В дальнейшем все технические и организационные аспекты будут регулироваться дополнительными соглашениями", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Украина и Турция договорились о совместной разработке и производстве турбореактивных и других авиационных двигателей и обсудили возможность создания совместного предприятия "ЗМКБ "Прогресс" им. А. Ивченко" с Turkish Engine Industries.

Согласно достигнутым договоренностям, украинские предприятия бронетанковой отрасли смогут присоединиться к реализации программы создания национального турецкого танка "Алтай", а также разрабатывать, производить и модернизировать бронированные автомобили и другую технику совместно с турецкими компаниями.

Украинская сторона предложила турецким коллегам присоединиться к разработке и производству радиолокационных станций, систем связи и навигации.