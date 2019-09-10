Сенцов не верит в желание России достичь мира с Украиной

По его мнению, освобождение Россией военнопленных и политзаключенных не означает, что она готова отдать Крым и Донбасс.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не верит в желание России мирно решить конфликт с Украиной.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сенцов заявил на совместной с освобожденным общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что работа по организации обмена пленными между Украиной и РФ велась во все годы заключения Сенцова, но диалог между странами зашел в тупик.

По его словам, с приходом новой власти в Украине Россия увидела возможность перезагрузить отношения. "Президент Зеленский тоже делает шаг навстречу, и я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить на благо страны, без потерь ее интересов. И это правильно, ведь 100 лет переговоров лучше, чем один день войны", - заявил Сенцов.

"Относительно того, что Россия хочет мира: сколько бы волк не надевал овечью шкуру, зубы у него, как и раньше, на месте ... Не верьте этому. Я не верю", - подчеркнул режиссер.

Сенцов считает, что на освобождение пленных повлияли два фактора - решение России остаться в Совете Европы и смена власти в Украине.

"То есть, эти два фактора повлияли на то, что мы здесь. Но это не означает, что Россия готова отпустить Украину, отдать Крым, отдать Донбасс. Этого не будет, не ждите", - заявил Сенцов.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Сенцова вместе с Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Сенцову и Кольченку за счет государства приобретут квартиры в Киеве.