Крым вернется в Украину только после свержения режима Путина - Кольченко

Сенцов, в свою очередь, видит три варианта смены власти в РФ: смерть Путина, вступление в должность президента его преемника или революция.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский активист Александр Кольченко считает, что аннексированный Крым вернется в состав Украины только после свержения режима президента РФ Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кольченко заявил на совместной с уволенным украинским режиссером Олегом Сенцовым пресс-конференции в Киеве.

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"Относительно возвращения Крыма, мне кажется, что это не будет предметом каких-то дипломатических договоренностей, а станет возможным только после свержения режима Путина. Мне кажется, что только так", - подчеркнул активист.

Сенцов, в свою очередь, отметил, что соглашается с Кольченко.

"Путин Крым не отдаст... Это краеугольный камень, на котором строится вся его политика... Поэтому это невозможно", - подчеркнул он.

Режиссер убежден, что смена режима в России неизбежна.

"Смена режима в России неизбежна... Драконы тоже умирают, поэтому это произойдет рано или поздно", - добавил Сенцов.

Он отметил, что видит три варианта смены власти в РФ: смерть Путина, вступление в должность его преемника или революция.

"Третий вариант, который я очень жду - это революция в любом виде...", - отметил режиссер.

Как сообщал УНИАН, освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не верит в желание России мирно решить конфликт с Украиной.