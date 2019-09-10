Кто голосовал за законопроект об импичменте президента (список)
12:33, 10 сентября 2019Политика
822 0
Голосование за законопроект произошло во вторник, 10 сентября.
Рада поддержала в целом законопроект об импичменте / фото УНИАН
10 сентября Верховная Рада приняла законопроект об импичменте президента. За это решение проголосовали 245 народных депутатов, из которых 244 - из фракции “Слуга народа” и один внефракционный.
Все остальные фракции не голосовали за данный законопроект в целом, который сначала был вынесен на голосование в первом чтении ("за" отдали свои голоса 337 народных избранников).
Поименный список голосования за законопроект об импичменте президента:
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" (№ 1012).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Первые решения новой Рады