Кто голосовал за законопроект об импичменте президента (список)

Голосование за законопроект произошло во вторник, 10 сентября.

10 сентября Верховная Рада приняла законопроект об импичменте президента. За это решение проголосовали 245 народных депутатов, из которых 244 - из фракции “Слуга народа” и один внефракционный.

Все остальные фракции не голосовали за данный законопроект в целом, который сначала был вынесен на голосование в первом чтении ("за" отдали свои голоса 337 народных избранников).

Поименный список голосования за законопроект об импичменте президента:

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" (№ 1012).