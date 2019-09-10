Рада приняла закон об импичменте президента

Соответствующее решение поддержали 245 депутатов.

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичменте)" (№ 1012).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 народных депутатов, из которых 244 - из фракции "Слуга народа" и один внефракционный. Все остальные фракции не голосовали за данный законопроект в целом.

Перед этим парламент принял в первом чтении законопроект об импичменте, и когда поступило предложение о принятии его сразу во втором чтении, ряд депутатов заявили, что у них есть замечания.

В соответствии со ст. 102 регламента ВР, по решению Верховной Рады допускается окончательное принятие законопроекта сразу после первого чтения, но если законопроект признан таким, что не требует доработки и если не поступили замечания к его содержанию от народных депутатов, других субъектов права законодательной инициативы, юридического или экспертного подразделений аппарата ВР.

Так, прошло голосование за то, что законопроект не нуждается в доработке, которое поддержали представители фракции "Слуга народа", но ряд народных депутатов заявили о своих замечаниях к законопроекту.

Кроме того, в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады высказан ряд замечаний к законопроекту. В частности, в них сказано, что проведение парламентом процедуры импичмента предусмотрено Конституцией Украины, поэтому предусмотренные в законопроекте извинения парламента за осуществление своих конституционных полномочий о начале импичмента в случае неокончательного принятия решения об импичменте являются "некорректными с правовой точки зрения".

Из текста заключения понятно, что законопроект нуждается в доработке ко второму чтению. После того, как законопроект был принят в целом как закон, в сессионном зале поднялся шум.

Против его принятия с нарушением регламента протестировали все фракции, кроме "Слуги народа". Поэтому председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил перерыв и позвал лидеров фракций к себе на совещание.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Верховной Раде был зарегистрирован как неотложный проект закона № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)». Инициатором является президент Владимир Зеленский.

В нем предусматривается возможность устранения президента с поста в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Законом определено, что основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады Украины (то есть более 226), подписи которых не отзываются.

Далее законом предусмотрено создание специальной временной следственной комиссии, избрание специального прокурора и специальных следователей.

Согласно закону, президент Украины может иметь защитника (защитников в количестве не более пяти).

Законом определено, что специальная временная следственная комиссия при наличии соответствующих оснований готовит вывод об обвинении Президента Украины, который подписывают специальный прокурор, специальные следователи, председатель и секретарь специальной временной следственной комиссии.

Пленарное заседание Верховной Рады, на котором происходит рассмотрение заключений и предложений специальной временной следственной комиссии, является открытым. Может быть и закрытым, если ВР решит, что выводы и предложения специальной временной следственной комиссии или приложенные к ним документы и материалы содержат информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну.

В законе предусмотрено, что президент Украины соглашается со всеми пунктами обвинения, а народные депутаты, которые вносили представление об инициировании импичмента, не возражают против этих пунктов обвинения и не имеют к ним дополнений, обсуждения по этому вопросу не проводится, председательствующий на пленарном заседании объявляет о переходе к тайному голосованию по пунктам обвинения и осуществлению дальнейших процедур.

Если президент Украины соглашается только с отдельными пунктами обвинения или не соглашается с одним из пунктов обвинения, изложенных в проекте постановления ВРУ о его обвинении, дальнейшее обсуждение проводится по тем пунктам обвинения, с которыми президент Украины не согласился, а также по тем, которые не нашли отражения в предложенном проекте постановления Верховной Рады.

Если президент Украины не явился без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады или отказывается лично давать объяснения, отвечать на вопросы, ВР проводит рассмотрение заключений и предложений специальной временной следственной комиссии без его участия.

В законе определен порядок принятия решения об обвинении Президента Украины. Им предусмотрено, что решение Верховной Рады об обвинении Президента Украины принимается тайным голосованием путем подачи бюллетеней. Тайное голосование по проекту постановления проводится отдельно по каждому пункту обвинения.

Постановление ВРУ считается принятым в целом с теми пунктами обвинения, за которые проголосовало не менее двух третей народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 300 народных депутатов.

В случае принятия постановления, Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава также принимает постановление об обращении к: Конституционному Суду Украины для проверки дела и получения его заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте; Верховному Суду для получения его заключения о том, что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

В случае получения необходимых заключений Конституционного Суда Украины и Верховного Суда, Верховная Рада тайным голосованием путем подачи бюллетеней принимает постановление об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента.

Постановление ВРУ об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава ВР.