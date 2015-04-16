Отношения Украины и США надо наполнить экономическим содержанием - депутат

«Замена посла в Вашингтоне сама по себе ничего не решит, если огромный масштаб политического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами и дальше будет существовать рядом с небольшим торговым оборотом и инвестиционным сотрудничеством», - так один из лидеров депутатской группы «Возрождение» Валерий Писаренко прокомментировал отзыв посла Украины в США Александра Моцика и информацию о возможной замене его на Валерия Чалого.

Народный депутат напомнил, что в прошлом году товарооборот между Украиной и Соединенными Штатами упал на 25% и составил 2,2 млрд долл.

«Наша группа постоянно контактирует с Американской торговой палатой в Украине, и мы знаем о многочисленных проблемах, с которыми сталкиваются инвесторы из США в нашей стране в вопросах таможенного оформления товаров, защиты прав интеллектуальной собственности, администрирования налогов. За последний год ситуация в этих проблемных зонах не улучшилась. Это подтверждает, в частности, и то, что страну покинул потенциально очень серьезный инвестор - энергетическая корпорация Шеврон», - отметил Валерий Писаренко.