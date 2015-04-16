Путин сравнил Евромайдан с распадом СССР

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире государственных каналов.

«Это не наш провал, это провал внутренней политики самой Украины», - сказал Путин.

«Да, мы помогали Украине в очень тяжелое время поставками углеводородного сырья, прежде всего газа и нефти по ценам гораздо ниже мировых в течении длительного времени – годами поставляли. Это реальная экономическая помощь исчисляется десятками миллиардов долларов», - добавил он.

Кроме этого, Путин отметил, что с Украиной были торгово-экономические связи и кооперация, которая «где-то сохранилась и еще может быть возрождена».

«Что произошло? Люди устали от нищеты, воровства, хамства властей, от их неуемной жадности, коррупции, от олигархов, забравшихся во власть. Люди устали от этого, а когда общество и страна скатываются в такое состояние, то люди начинают искать выходы из этой ситуации и, к сожалению, частично обращаются к тем, кто спекулирует на текущих трудностях предлагает простые решения», - сказал Путин.

По его словам, среди таких лиц есть «националисты», подобное было в России в 1990-е годы, когда был «парад суверенитетов» стран бывшего СССР.

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«Это произошло в Украине, этим воспользовались эти националистические элементы. Все довели до такого состояния, который мы наблюдаем сейчас. Это не наш провал, это провал внутри самой Украины», - сказал Путин.

При этом он считает, что никакого отторжения Украины от России не было.

«Украина самостоятельное и независимое государство, и нужно относится к этому с уважением. Мы сами все это отторгли в начале 90-х годов, когда приняли решение о суверенитете РФ. Мы их освободили от себя, мы сделали это сами, это наше решение. Если мы это сделали, то надо с уважением относиться к их независимости», - сказал Путин.

Он считает, что приход к власти Виктора Ющенко благодаря третьему туру президентских выборов, являлся «квазипереворотом», хотя тогда это прошло без оружия, и РФ это приняла.

«Сейчас дошло до госпереворота, это уже принять мы не можем. Дошло до роста национализма крайнего. Это неприемлемо», - сказал Путин и добавил, что РФ не будет вмешиваться во внутренние дела страны.

«Мы не собираемся империю возрождать, нет у нас таких целей, в чем нас пытаются постоянно обвинить», - сказал Путин.