Тарасюк считает, что «Наша Украина» не имеет права идти в оппозицию

Министр иностранных дел Украины, председатель Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что блок «Наша Украина» не имеет права идти в оппозицию.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

«По моему мнению, «Наша Украина» не имеет права идти в оппозицию. Мы должны влиять на процессы развития нашего государства, кто бы ни был премьер-министром, какая бы коалиция не образовалась. Я считаю вполне возможным участие “Нашей Украины” в коалиции с Партией регионов, не принимаю во внимание другие сателитные партии-партийки», – заявил Б.ТАРАСЮК.

«Что касается досрочных выборов. По моему мнению, они только добавят раздражения в обществе и вряд ли приведут к серьезным политическим перераспределениям. Поэтому я считаю, что досрочные выборы не принесут желаемой стабильности государству», - считает Б.ТАРАСЮК.