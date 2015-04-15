В ОБСЕ уверяют, что наблюдатели не "сливают" позиций сил АТО

Об этом заявил представитель миссии Майкл Боцюркив в эфире телеканала "112 Украина".

"Могу вам сказать, что наши коллеги работают в очень тесной команде. Когда они приезжают, мы даем долгий тренинг, они подписали кодекс поведения... Они работают в тесной команде, все хранят секреты, никто не дает информации третьей стороне", - сказал он.

Боцюркив отметил, что на территории Украины работает 500 наблюдателей ОБСЕ, в том числе 350 на территории Донбасса, из них 24 - делегаты из Российской Федерации.

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"Все люди, работающие в спецмиссии, работают на спецмиссию, а не на страну, из которой они приехали", - подчеркнул Боцюркив.

Напомним, член парламентского комитета по национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук заявил, что после посещения позиций сил АТО представителями ОБСЕ по ним немедленно наносят прицельные удары.