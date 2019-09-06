"Все с точки зрения нацинтересов": Данилюк прокомментировал вероятную продажу "Мотор Сичи" китайцам

На вопрос о вероятной продаже акций «Мотор Сичи» компании из Китая, Александр Данилюк ответил: «Все с точки национальных интересов».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прокомментировал позицию власти относительно оборонной компании «Мотор Сич» и обсуждение этого вопроса с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Да, действительно, мы это обсуждали... Я тоже согласен, что Украина... Ну, позиция Джона Болтона, что Украина должна придерживаться своих интересов. И именно с такой точки зрения мы и формируем свою позицию», – сказал Данилюк.

На вопрос о вероятной продаже акций «Мотор Сичи» компании из Китая, Александр Данилюк ответил: «Все с точки национальных интересов».