Экс-нардепы Вилкул и Колесников объявлены в розыск - Луценко

Бывшим народным депутатам Вилкулу и Колесникову объявлено о подозрении.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что народным депутатам VIII созыва Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявлено о подозрении в совершении преступлений.

Об этом экс-генпрокурор сообщил в Facebook.

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«Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска», - отметил он.

В комментарии УНИАН пресс-секретарь бывшего главы ГПУ Лариса Сарган уточнила, что Луценко делает заявление именно как бывший генпрокурор со ссылкой на свои источники.

В то же время УНИАН в настоящее время не удалось получить официальное подтверждение соответствующим процессуальным действиям от пресс-службы ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2018 года Верховная Рада не поддержала представление генерального прокурора о лишении депутатской неприкосновенности Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

По данным прокуратуры, Вилкул на должности председателя Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га.

Вилкул и его адвокат Алексей Баганец заявляли, что суд незаконно дал разрешение на прослушивание телефона депутата, поскольку на это не было разрешения парламента, поэтому доказательства получены незаконным путем.

Колесников, согласно данным следствия, совершил на должности председателя Агентства государственного имущества Украины действия, в результате которых стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Осадки» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м. По данным ГПУ, рыночная стоимость имущества на момент отчуждения составляла более 16 млн грн.

Однако Колесников заверяет, что в его действиях не было злоупотребления властью.