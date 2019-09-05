Американские сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с Рябошапкой
10:08, 05 сентября 2019Политика
203 0
Разговор, в частности, касался проведения антикоррупционной реформы в Украине.
Сенаторы встретятся со многими украинскими должностными лицами / Фото: Twitter, U. S. Embassy Kyiv
Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой в Киеве.
Об этом информирует в Twitter посольство США в Украине.
Читайте такжеЕС на полгода продлит санкции против России - росСМИ
Отмечается, что Джонсон и Мерфи прилетели на встречу с чиновниками обсудить партнерство Украины и Соединенных Штатов.
Их визит начался со встречи с главой Генпрокуратуры Русланом Рябошапкой, во время которой он поделился взглядами по поводу проведения антикоррупционной реформы в Украине.
Как сообщал УНИАН, группа американских сенаторов – республиканцев и демократов – направила президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу письмо с призывом без промедления выделить Украине 250 миллионов долларов военной помощи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter