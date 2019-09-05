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Американские сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с Рябошапкой

10:08, 05 сентября 2019
Политика
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Сенаторы встретятся со многими украинскими должностными лицами / Фото: Twitter, U. S. Embassy Kyiv

Об этом информирует в Twitter посольство США в Украине.

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Отмечается, что Джонсон и Мерфи прилетели на встречу с чиновниками обсудить партнерство Украины и Соединенных Штатов.

Их визит начался со встречи с главой Генпрокуратуры Русланом Рябошапкой, во время которой он поделился взглядами по поводу проведения антикоррупционной реформы в Украине.

Как сообщал УНИАН, группа американских сенаторов – республиканцев и демократов – направила президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу письмо с призывом без промедления выделить Украине 250 миллионов долларов военной помощи.

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Теги: #США#сенаторы#Рябошапка