Американские сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с Рябошапкой

Разговор, в частности, касался проведения антикоррупционной реформы в Украине.

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой в Киеве.

Об этом информирует в Twitter посольство США в Украине.

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Отмечается, что Джонсон и Мерфи прилетели на встречу с чиновниками обсудить партнерство Украины и Соединенных Штатов.

Их визит начался со встречи с главой Генпрокуратуры Русланом Рябошапкой, во время которой он поделился взглядами по поводу проведения антикоррупционной реформы в Украине.

Как сообщал УНИАН, группа американских сенаторов – республиканцев и демократов – направила президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу письмо с призывом без промедления выделить Украине 250 миллионов долларов военной помощи.