США поддержали новоизбранный Кабмин Украины

США поддерживают новый Кабинет министров в стремлении к восстановлению территориальной целостности Украины.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил новоназначенного премьер-министра Алексея Гончарука и новый Кабинет министров, а также заверил их в поддержке Вашингтоном в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны.

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Соответствующее поздравление вечером 29 августа Волкер опубликовал в своем Twitter.

"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада "пакетным голосованием" назначила членов Кабинета министров Украины.