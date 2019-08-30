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США поддержали новоизбранный Кабмин Украины

03:19, 30 августа 2019
Политика
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США поддержали Украину в продвижении реформ / УНИАН

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил новоназначенного премьер-министра Алексея Гончарука и новый Кабинет министров, а также заверил их в поддержке Вашингтоном в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны.

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Соответствующее поздравление вечером 29 августа Волкер опубликовал в своем Twitter.

"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада "пакетным голосованием" назначила членов Кабинета министров Украины.

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Теги: #США#Кабмин#Волкер