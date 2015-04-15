Süddeutsche Zeitung: По ту сторону Минска начинаются проблемы

Об этом пишет Штефан Корнелиус в статье под названием «По ту сторону Минска начинаются проблемы», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Веры в исцеление в Украине нет - такой мрачный опыт приобрели даже те участники переговоров в Минске, которые до сих пор стоически указывают на прогресс, которому способствовали договоренности. Этот прогресс, возможно, и есть, но в то же время появилось больше оружия, и больше стреляют, нет никаких разумных обсуждений вопроса о реализации соглашения, и нет даже намека на доверие. Минск, таким образом, это всего лишь соглашение о прекращении огня, а не заключение мира. К перемирию прилагается «каталог пожеланий», но отсутствует адрес заказа многих замечательных обещаний.

Минск поднял немного выше стену безопасности между сторонами конфликта, но он ничего не сдерживает. Единственным сдерживающим фактором была угроза новых санкций для России. С каждым днем эта угроза теряет значение, а на Западе растет усталость от войны. Война постоянно кипит на самом низком огне, что изнуряет. ЕС сможет сохранить единство, только приложив огромные усилия, а в США начинается мало предсказуемая предвыборная кампания.

Много мотивов для возобновления войны

Для возобновления войны есть много мотивов. Мариуполь может служить отличной площадкой для борьбы олигархов и политических дуэлей за власть в Киеве. Важная для сепаратистов цель – промышленность. И Россия, которой прошлым летом приписывали отсутствие интереса в войне на Донбассе, продолжает поставлять оружие. Почему? Донбасс, возможно, разрушенный и опустевший, но в качестве стратегического форпоста и контролируемого очага напряженности гораздо более интересна вся Украина.

Честно также будет сказать о Минске, что Запад со своим дуэтом Меркель / Олланд на переговорах никогда не был в позиции силы. Угроза санкций была огромной, но еще больше был страх распада Европейского лагеря. В этой попытке наведения порядка практически ничего не изменилось.

ЕС не может отказаться от Минского соглашения

Поэтому сейчас начинаются настоящие трудности. 16 часов переговоров были мелочью по сравнению с выдержкой, которая необходима сейчас. Запад, Европа, Германия застряли в центре этого конфликта, который можно по своему усмотрению подогревать и охлаждать. Это делает его очень опасным: любому, кто окажется втянут в него, придется полагаться на логику Владимира Путина. Он не заинтересован в четком разграничении сфер, но может влиять на внешнюю политику и политику безопасности ЕС.

Это дилемма ЕС: он так много вложил в Минск, что просто не может отказаться от соглашения. Но Минск не создал систему безопасности в Европе. Результаты этого видны на других территориях - управляемых страхом жителей стран Скандинавии и Балтии спровоцировали российские игры мускулами, вызванные борьбой за власть в Украине. По ту сторону Минска проблемы только начинаются.