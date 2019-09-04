Уполномоченным по защите украинского языка стал экс-нардеп
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка выиграл бывший народный депутат Тарас Креминь.
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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Денисова отметила, что состоялся открытый конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка, в котором приняли участие 11 человек.
«По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне как уполномоченному для представления Кабинету министров Украины кандидатуру Тараса Дмитриевича Креминя», - написала она.
Денисова добавила, что Креминь свою цель на должности уполномоченного по защите государственного языка видит в реализации государственной политики, направленной на защиту украинского языка, его всестороннее развитие как в Украине, так и за ее пределами.
Тарас Креминь в 2014 году возглавил Николаевский областной совет. Народный депутат Украины VIII созыва. Он является соавтором законов «Об образовании», «О профессиональном предвысшем образовании», «О среднем образовании», а также «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».