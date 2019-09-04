"Кремль ставит много условий": СМИ назвали причину затягивания встречи в "нормандском" формате

По информации СМИ, затягивание встречи происходит из-за позиции российской стороны.

Политические советники в "нормандском формате" на встрече в Берлине 2 сентября согласовали большую часть заключительного документа саммита лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция).

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Как стало известно изданию «Обозреватель», Украина совместно с Германией и Францией настаивала на скорейшей встрече лидеров глав государств, и задержка случилась только из-за Кремля.

"Позиция российской стороны остается неизменно жесткой – они ставят много условий", – рассказал собеседник издания.

Впоследствии это подтвердил представитель президента России Дмитрий Песков. "Нет, пока не определена", – сказал он, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи по результатам проведенных в Берлине консультаций.

Больше известно о месте потенциальной встречи – это Париж. Президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Франция готова принять встречу на высшем уровне. Никто не против.

О расширении формата путем участия США сейчас больше речи не пойдет, ведь такое предложение не имеет поддержки среди других участников, в частности России. Хотя советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявлял во время своего визита в Киев, что в случае согласия сторон Вашингтон готов присоединиться к формату.