"Кремль ставит много условий": СМИ назвали причину затягивания встречи в "нормандском" формате
Политические советники в "нормандском формате" на встрече в Берлине 2 сентября согласовали большую часть заключительного документа саммита лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция).
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Как стало известно изданию «Обозреватель», Украина совместно с Германией и Францией настаивала на скорейшей встрече лидеров глав государств, и задержка случилась только из-за Кремля.
"Позиция российской стороны остается неизменно жесткой – они ставят много условий", – рассказал собеседник издания.
Впоследствии это подтвердил представитель президента России Дмитрий Песков. "Нет, пока не определена", – сказал он, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи по результатам проведенных в Берлине консультаций.
Больше известно о месте потенциальной встречи – это Париж. Президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Франция готова принять встречу на высшем уровне. Никто не против.
О расширении формата путем участия США сейчас больше речи не пойдет, ведь такое предложение не имеет поддержки среди других участников, в частности России. Хотя советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявлял во время своего визита в Киев, что в случае согласия сторон Вашингтон готов присоединиться к формату.