Болтон назвал основное условие результативности саммита в "нормандском формате"

В США не видят смысла проводить переговоры, если они ни к чему не приведут.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявляет, что саммит в "нормандском формате", который планируется в ближайшие недели, должен быть хорошо подготовленным, чтобы добиться результатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Болтон сказал на пресс-конференции в Киеве.

"С точки зрения дискуссий относительно мирного формата (формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе мирными средствами - УНИАН), французы и немцы на саммите "Большой семерки" обсуждали свои планы саммита в "нормандском формате" в ближайшем будущем. Вы знаете, очевидно, что любая дипломатическая встреча такого типа должна быть хорошо подготовленной ", - заявил Болтон.

"Наша последовательная позиция заключается в том, что нет большого смысла проводить переговоры, если вы не думаете, что есть определенная причина, конечно, определенная хорошая причина, вы получите импульс или положительный результат со времени прошлого раза, кода вы проводили переговоры", - сказал Болтон.

Он отметил, что США полностью готовы участвовать в любом варианте переговоров, при котором стороны конфликта будут считать, что это будет польза.

Также он напомнил, что США выступают против применения военной силы для изменения международных границ между странами.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате".