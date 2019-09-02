Зеленский провел встречу с руководством Рады, Кабмина и силовиков (видео)

Встреча началась в 12:00.

Президент Украины Владимир Зеленский встречается с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов.

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Трансляцию мероприятия ведет ТСН. Его цель - налаживание совместных планов и коммуникации.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил журналистам, что тема этой встречи - это коммуникация, налаживание совместных планов, потому что "как президент за 100 дней отчитывался, так и мы тоже нарисовать" дорожную карту "для нашего правительства".

Напомним, 29 августа состоялось дебютное заседание новоизбранного парламента. Лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова избрали председателем парламента. 35-летнего Алексея Гончарука утвердили премьер-министром Украины.

Также Рада проголосовала за новый состав правительства, в который вошли новые люди и обновленные министерства. Депутаты выбрали нового генпрокурора, им стал Руслан Рябошапка. Также Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности, за проголосовали 363 депутата. Кроме того, за прогулы в Верховной Раде народных избранников будут лишать мандата. Президент внес в Раду законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные «евробляхи».