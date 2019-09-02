Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: появились подробности встречи

Криклий со ссылкой на премьер-министра заявил, что правительство через месяц представит свой план действий.

Президент Владимир Зеленский собирает на совещание руководство Верховной Рады, Кабинета министров и силовых ведомств для налаживания совместных планов и коммуникации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил журналистам перед совещанием.

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"Тема этой встречи - это коммуникация, налаживание совместных планов, потому что как президент за 100 дней отчитывался, так и мы должны тоже обрисовать "дорожную карту "для нашего правительства», - заявил он.

Криклий со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что правительство через месяц представит свой план действий.

"Это все должно быть синхронизировано с тем, что было в политической программе партии "Слуга народа". Напомню, что избранное правительство проходило по квоте самой большой фракции – партии "Слуга народа", - отметил министр.