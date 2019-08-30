Зеленский хочет исключить Нацгвардию из системы МВД

Президент предлагает вывести Нацгвардию из системы Министерства внутренних дел Украины и предоставить президенту право назначать командующего Нацгвардией без представления главы МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает предоставить президенту право назначать командующего Нацгвардией без представления министра внутренних дел и вывести ее из системы МВД.

Это предусмотрено внесенным президентским законопроектом №1007 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины", который зарегистрирован в парламента 29 августа и будет определен главой государства как безотлагательный.

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Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в отдельные положения законов Украины "О национальной безопасности Украины" и "О Национальной гвардии Украины" относительно четкого определения механизмов реализации конституционных полномочий президента Украины по руководству деятельностью Национальной гвардии Украины; назначению высшего руководящего состава НГУ; порядку создания, реорганизации и ликвидации оперативно-территориальных объединений Национальной гвардии Украины, их органов военного управления, соединений, воинских частей и других структурных единиц Национальной гвардии Украины; порядку передислокации самостоятельных подразделений НГУ; предоставлению больше возможностей командующему Национальной гвардией Украины для принятия решений по организации текущей деятельности этого военного формирования и др.

Президент предлагает вывести Нацгвардию из системы Министерства внутренних дел Украины и предоставить президенту право назначать командующего Нацгвардией без представления главы МВД.

Также документом устанавливается, что деятельность Национальной гвардии Украины направляется президентом Украины через командующего Национальной гвардией Украины, которыйм осуществляет непосредственное руководство Нацгвардией.

Кроме того, предлагается передать от министра внутренних дел к президенту полномочия по определению передислокации, изменению местоположения и определению зон ответственности (оперативного реагирования) оперативно-территориальных объединений Национальной гвардии Украины и их органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений.

Предполагается, что структура и состав оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины будут утверждаться командующим Национальной гвардей Украины по согласованию с президентом Украины вместо единоличного утверждения министром внутренних дел.