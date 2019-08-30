Первое рабочее заседание правительства может состояться 4 сентября – Бабак

По словам министра, первые решения будут административного характера, которые будут касаться также переименование министерств.

Первое рабочее заседание новоизбранного Кабинета министров может состояться в среду, 4 сентября.

Об этом в эфире 112 Украина заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак.

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Она сказала, что в первую очередь Кабмин должен принять решения, которые необходимы для продолжения работы министерств.

"Скорее всего, стандартное заседание Кабмина будет, как всегда, в среду. Сейчас мы все готовим решение по Кабмину, которые уже отработаны и должны просто не остановить работу министерств. Я сегодня встречаюсь с руководителями подразделений для того, чтобы увидеть, есть ли необходимые неотложные решения, которые прошли все процедуры и могут быть вынесены на Кабмин. Решений много", - сказала Бабак.

Также она добавила, что первые решения будут административного характера, которые будут касаться также переименование министерств.

"Объединение Министерства топлива с Министерством экологии очень много людей воспринимают неправильно, считая, что это потеря экологического направления в политике правительства. Наоборот, мировая тенденция сегодня объединять топливо с экологией, ибо постоянство энергетического обеспечения связана с тем, как используется все и как это влияет на окружающую среду, на климатические изменения", - заявила Бабак.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада "пакетным" голосованием назначила членов Кабинета министров Украины. За это решение проголосовал 281 народный депутат из 395, зарегистрированных в сессионном зале.

Сегодня, 30 августа, около 2 часов ночи новый состав Кабинета министров провел первое заседание.