Диджитализация будет приоритетом - Бабак рассказала о работе нового Министерства развития громад и территорий

Новое министерство также переняло задачи Минрегиона по децентрализации, ЖКХ, строительству.

Внедрение диджитализации будет одним из приоритетных направлений работы нового Министерства развития громад и территорий Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на новоназначенного министра Алену Бабак.

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По ее словам, главными направлениями министерства (бывшего Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины) по-прежнему останутся децентрализация и региональное развитие, энергоэффективность и ЖКХ, архитектура и строительство, однако новым приоритетом станет цифровизация сектора.

“Из нововведений, и это касается всех министерств, - внедрение блока по диджитализации. Это является одним из главных приоритетов нового правительства и премьер-министра Украины. Также это крайне важно, учитывая функционал министерства, который связан с ведением различных электронных реестров и внедрением электронных услуг”, – цитирует пресс-служба Бабак.

Отмечается, что первоочередными задачами ведомства будут наработка маршрутной карты задач в Программу действий нового правительства, представление неотложных решений на ближайшее заседание Кабмина и наработка перспектив развития каждого структурного подразделения ведомства с учетом новых задач.

Справка УНИАН. 29 августа Верховная Рада назначила Алену Бабак министром развития громад и территорий. До этого Бабак была членом рабочей группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионе, членом научно-консультативного совета при Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Также является соучредителем Всеукраинской благотворительной организации "Институт местного развития".

Новое Министерство развития общин и территорий было создано путем реформирования Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.