Зеленский в понедельник планирует встретиться со всеми новыми министрами

29 августа Верховная Рада украины "пакетным" голосованием утвердила состав нового Кабинета министров.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, планирует провести первую встречу со всеми ново назначенными министрами.

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Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад, выступая перед коллективом ведомства после своего представления.

"В понедельник будет первая встреча президента со всеми новоназначенными министрами и другими органами", - сказала Новосад.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада "пакетным" голосованием назначила членов Кабинета министров Украины.

На должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции назначен Дмитрий Кулеба, на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации - Михаил Федоров, на должность министра Кабинета министров - Дмитрий Дубилет.

Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал Тимофей Милованов, министром юстиции - Денис Малюська, министром финансов - Оксана Маркарова.

Министром энергетики и защиты окружающей среды назначен Алексей Оржель, министром инфраструктуры - Владислав Криклий, министром развития громад и территорий Украины - Алена Бабак.

Министром образования и науки стала Анна Новосад, министром здравоохранения - Зоряна Скалецкая (Черненко), министром культуры, молодежи и спорта - Владимир Бородянский.

Министром социальной политики назначена Юлия Соколовская, министром внутренних дел - Арсен Аваков, министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - Оксана Коляда.