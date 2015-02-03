Глава Венецианской комиссии советует Порошенко приостановить люстрацию и доработать закон

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио предлагает включить в состав Конституционной комиссии члена Венецианской комиссии, бывшего премьер-министра Польши, эксперта в отрасли конституционного права Ханну Сухоцкую.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Букиккио сказал сегодня на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

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В сообщении отмечается, что основными темами обсуждения Порошенко с делегацией Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианской комиссии) была необходимость внесения изменений в Конституцию и доработки закона о люстрации.

Говоря о Законе «Об очистке власти» (о люстрации), Букиккио отметил, что это «плохой закон», и Венецианская комиссия очень критична в его оценках.

«Но мы пришли к совместному мнению в дискуссиях с вашими представителями, с министром юстиции, и договорились совместно работать над его доработкой и приведением данного закона в соответствие с европейскими стандартами», – отметил он.

Глава Венецианской комиссии выразил мнение, что процесс люстрации стоило бы приостановить и сначала доработать соответствующий закон.

Президент отметил, что мнение экспертов Венецианской комиссии очень важно для Украины. Глава государства подчеркнул важность сотрудничества с Венецианской комиссией в наработке изменений к законодательству в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом и необходимости приведения законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

Глава Венецианской комиссии заверил в готовности своей организации помогать Украине в разработке законодательства.

«Мы будем работать настолько быстро, насколько это возможно», – сказал Букиккио.

Уже на будущей неделе в Украину прибудет делегация экспертов ВК, которая проведет ряд встреч, в частности в Министерстве юстиции.

Глава Венецианской комиссии высоко оценил предложение президента создать Конституционную комиссию для комплексной наработки необходимых изменений в Конституцию и предложил включить в ее состав члена ВК, бывшего премьер-министра Польши, эксперта в сфере конституционного права Сухоцкую. Как отметил Букиккио, глубинные изменения законодательства не могут быть проведены без изменения Конституции.

Кроме того, Венецианская комиссия также готова дать экспертное заключение относительно законопроекта по судебной реформе, как только согласованный законопроект будет проработан в Верховной Раде, а также изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Букиккио отметил, что децентрализационные поправки нужно вносить как можно скорее в рамках Конституционной комиссии, учитывая необходимость законодательного обеспечения проведения местных выборов.

«Вы много делаете для того, чтобы наладить атмосферу диалога, достичь мирного решения и соблюдения Закона в государстве», – сказал Букиккио.

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По его словам, очень трудно проводить реформы в такой сложной ситуации.

«Но вы должны, ведь все сейчас смотрят на Украину», – отметил глава комиссии.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 г. Порошенко заявил о намерении создать специальную комиссию, которая будет заниматься внесением изменений в Конституцию в части проведения реформы местного самоуправления.

2 февраля Порошенко заявил, что состав Конституционной комиссии будет сформирован до конца текущей недели.