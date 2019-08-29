Борьба с коррупцией: Зеленский внес в Раду законопроект об обличителях коррупции

Главой государства данный проект закона определен как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции.

Как отмечается на сайте парламента, соответствующий законопроект № 1010 зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа.

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Главой государства этот проект закона определен как неотложный.

В настоящее время текст документа на сайте Рады отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 20 августа заместитель руководителя Офиса главы государства Руслан Рябошапка заявил о подготовке законопроектов, предусматривающих материальное вознаграждение обличителям коррупции в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.