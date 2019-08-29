Разумков объявил о прекращении полномочий депутатов Верховной Рады восьмого созыва

Народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков призвал депутатов девятого созыва поблагодарить коллег, полномочия которых прекратились.

Народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков, председательствующий на первом заседании первой сессии парламента девятого созыва, объявил о прекращении полномочий народных депутатов восьмого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после открытия заседания.

Разумков призвал депутатов девятого созыва поблагодарить коллег. В ответ в сессионном зале прозвучали аплодисменты.

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Разумков напомнил, что согласно Регламенту Верховной Рады, он как председатель Подготовительной депутатской группы должен вести заседание парламента до того, как будет сформирован временный президиум первой сессии.

Этот президиум должен состоять из шести депутатов. В его состав входят председатель Подготовительной депутатской группы и по одному представителю каждой партии.