Не 465, а "около восьми": Стефанчук объяснил, сколько изменений в Конституцию у "Слуги народа"

Депутат рассказал, чего именно касаются подготовленные партией законопроекты.

Народный депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук пояснил, что партия действительно подготовила 465 законопроектов, но далеко не все они касаются изменений в Конституцию.

Об этом он рассказал 29 августа перед принесением присяги народного депутата, передает DW.

Читайте такжеВ "Слуге народа" обвинили Парубия в блокировании рассмотрения отмены неприкосновенности«Я имел в виду 465 законопроектов, среди которых, в том числе и изменения в Конституцию. Речь идет об изменениях в части сокращения количества депутатов до 300 человек; в части наличия дополнительных оснований для отмены статуса народного депутата – это «кнопкодавство», а также вопросы, связанные с прогулами депутатов. Это внесение как отдельного субъекта законодательной инициативы народа Украины. И целый ряд других, там их около восьми изменений, если мы говорим только о Конституции», – отметил Стефанчук.

При этом он добавил, что изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса во фракции «Слуги народа» пока не наработаны: «Для этого нужна глубокая профессиональная дискуссия».

Одновременно Стефанчук сообщил, что сформулирован ряд изменений в регламент парламента: «Тот регламент, который есть сейчас, не выдерживает никакой критики, и мы знаем, что миссия Кокса высказала ряд замечаний по усовершенствованию регламента».

Кроме этого, отметил Стефанчук, есть большой блок экономических законопроектов, «связанных с перезапуском судебной системы, прокуратуры и антикоррупционных органов».

Как сообщал УНИАН, на днях на вопрос о том, что у «Слуги народа» якобы есть около сотни инициатив о внесении изменений в Конституцию, Стефанчук ответил: «Неправда, их 465».