У "Слуги народа" 465 инициатив о внесении изменений в Конституцию, заявляет Стефанчук.

Новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук надеется, что завтра будет сформирован Кабинет министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда можно ожидать формирование правительства.

"Я искренне надеюсь, что это будет 29-го числа", - сказал Стефанчук.

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На вопрос о том, что у "Слуги народа" якобы есть около сотни инициатив о внесении изменений в Конституцию, он ответил: "Неправда, их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к тому идеалу. Но я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду, определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого мы будем уже формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная Рада".