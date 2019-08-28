Стефанчук надеется, что завтра будет сформирован Кабинет министров
Новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук надеется, что завтра будет сформирован Кабинет министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда можно ожидать формирование правительства.
"Я искренне надеюсь, что это будет 29-го числа", - сказал Стефанчук.
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На вопрос о том, что у "Слуги народа" якобы есть около сотни инициатив о внесении изменений в Конституцию, он ответил: "Неправда, их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к тому идеалу. Но я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду, определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого мы будем уже формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная Рада".