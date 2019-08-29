СМИ сообщили, кто может стать министром образования в новом Кабмине

Должность главы МОН может получить депутат от «Слуги народа» Анна Новосад.

Министерство образования и науки возглавит экс-чиновник министерства, избранный депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анна Новосад.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает LB.ua.

Отмечается, что Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. Степень бакалавра по политологии получила в 2011 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В 2012-2013 годах стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии. Участник украинско-канадской парламентской программы.

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.

В Минобразования Новосад работала с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра. В декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.

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