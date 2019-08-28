Депутат "Слуги народа": завтра будет очень напряженный день, как и послезавтра

Действительно ли состоится в пятницу заседания Рады, парламентарий пока утверждать не готов.

Новоизбранный депутат от "Слуги народа" Сергей Швец отмечает, что завтра у парламентариев будет очень напряженный день, как и послезавтра.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после встречи будущей фракции "Слуги народа" с президентом.

"Все в курсе, что завтра будет очень напряженный день. Так же, как и послезавтра", - сказал Швец.

На вопрос, о чем пойдет речь в пятницу, он лишь заметил: "Давайте проживем завтрашний день".

На уточнение, планируется ли заседание Рады в пятницу, Швец ответил: "Само собой". "Почему нет? Рабочие дни, нет времени, чтобы его терять", - добавил он.

В то же время, на еще одно уточнение журналистов, действительно ли в пятницу состоится заседание Рады, парламентарий добавил, что пока не готов на 100 процентов утверждать это. На уточнение, допускает ли он это, Швец сказал: "Да, конечно".

"Более того, я скажу, что с этим составом большинства в парламенте не будет никаких заминок относительно объявления внеочередного заседания Верховной Рады и так далее. Если будет парламент, состав большинства видеть, что существует необходимость в срочном собрании, в срочном голосовании, - это будет сделано", - добавил представитель "Слуги народа".