Работа по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжается – Захарова

При этом, считает Захарова, недопустимо использовать людей для решения политических задач.

В МИД РФ заявили, что работа по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжается, но комментировать вопрос преждевременно.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается вопроса обмена, он неоднократно комментировался российским руководством, в том числе министром иностранных дел России. Эти комментарии актуальны на сегодняшний день. Работа проводится по линии людей, которые занимаются этим профессионально. Речь идёт об уполномоченной по правам человека, речь идёт о правоохранительных структурах, и, учитывая, что предстоит работа в правовом поле, поэтому комментировать и давать политические оценки нет необходимости и возможности», - сказала Захарова, отвечая на вопрос УНИАН, когда может состояться обмен и может ли Украина расчитывать на взаимные шаги после освобождения главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

При этом она подчеркнула, что «любые конструктивные шаги» властей Украины по урегулированию кризиса либо движению в сторону реализации Минских договорённостей «фиксируются и всегда только поощряются».

По мнению Захаровой, недопустимо использовать людей для решения политических задач.

«Как только у нас появится возможность дать какую-то конкретику, мы, безусловно, это сделаем», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, задержанного по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины Вышинского Киевский апелляционный суд сегодня, 28 августа, выпустил из-под стражи под личное обязательство.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену незаконно осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской колонии, на Вышинского.

Информированный источник сообщил УНИАН, что Вышинского включили в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.