Кихтенко ответил Авакову: Если мы отказались от оккупированной территории, то это обвинение имеет смысл

Восстановление экономических связей касалось только предприятий, зарегистрированных в Украине.

Так председатель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал заявление главы МВД Арсена Авакова, который обвинил его в коллаборационизме.

"Если на сегодняшний день мы отказались от той территории, которая нам не подконтрольна, то да, это обвинение имеет какой-то смысл. Если это наша территория, если там проживают граждане Украины и если они имеют какое-то отношение к государству, то нам нужно сделать так, чтобы эти люди имели гарантированную заработную плату, социальные выплаты, могли жить, воспитывать детей, давать им образование," - высказал свое мнение Кихтенко.

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"Речь шла о тех предприятиях, которые зарегистрированы на территории Украины, платят налоги в казну Украины", - подчеркнул он, уточнив, что не имел в виду финансирование предприятий, которые не перерегистрированы в Украине.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков намерен на ближайшем заседании правительства внести предложение об отставке руководителя Донецкой военно-гражданской администрации Александра Кихтенко, который заявил о необходимости восстанавливать экономические связи с оккупированными территориями.

Кихтенко в интервью ZN.UA заявил, в частности, что «самое сложное - убедить общественность и руководство страны в том, что необходимо восстанавливать экономические связи с оккупированными территориями».

«Я исхожу из собственного понимания того, что должны работать шахты, заводы, все предприятия региона. Чтобы люди могли сохранить свое рабочее место, получать заработную плату и обеспечивать свои семьи», - сказал Кихтенко.