Суд оставил Ефремова под стражей до 1 мая

Печерский районный суд Киева продлил до 1 мая 2015 г. меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме около 3,7 млн грн бывшему председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову.

Об это РБК-Украина заявил адвокат Ефремова Александр Мельников.

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"Сегодня суд продлил меру пресечения до 1 мая", - заявил Мельников.

По его словам, таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Напомним, 14 февраля 2015 г. ГПУ совместно с СБУ задержала Ефремова. 16 февраля Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца или залог 3,7 млн грн.