Второй пакет антироссийских санкций США за отравление Скрипалей вступит в силу 26 августа

Санкции предусматривают ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте.

Второй пакет санкций США, введенных Вашингтоном против России в связи с «делом Скрипалей», вступит в силу 26 августа.

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Как сообщает российское агентство «ТАСС», это следует из официального уведомления Госдепа, размещенного в пятницу в электронной базе Федерального реестра США.

Уведомление будет официально опубликовано 26 августа, после чего санкции начнут действовать. Согласно документу, решение о введении данных ограничений было принято госсекретарем США Майклом Помпео еще 29 марта.

Отмечается, что речь идет о санкциях, о которых было объявлено в начале августа Белым домом и Госдепартаментом, а не о новых ограничениях. 2 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за использования запрещенных средств в ходе неудачной попытки отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Впервые санкции против Кремля за попытку отравления Скрипаля Вашингтон ввел в августе 2018 года. В рамках этих санкций из США выслали 60 российских дипломатов, закрыли консульство России в Сан-Франциско, ввели запрет на передачу России некоторых технологий.

Поскольку Кремль не предоставил суду доказательств отказа от использования химического оружия, закон предусматривает введение более жестких санкций, которые могут коснуться российской финансовой системы, торговых и дипломатических отношений.

Второй пакет санкций включает в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте.

В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд. Американским банкам запретят участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

Справка УНИАН. Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.