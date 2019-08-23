Мангер "забыл" задекларировать дивиденды жены более чем в полмиллиона гривен

НАПК выявило соответствующее нарушение во время проверки исправленной декларации главы Херсонского облсовета.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время полной проверки деклараций председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, а также народных депутатов 8-го созыва Вадима Нестеренко и Сергея Мельничука выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов.

Как говорится в сообщении на сайте НАПК, Мангер в декларации за 2016 год (исправленной) не указал сведения о полученном женой доходе в виде дивидендов от ООО «Екозерно» на общую сумму почти 590 тысяч гривен.

Читайте такжеУбийство Гандзюк: глава Херсонского облсовета Мангер попросил Зеленского о встречеОтмечается, что Нестеренко в декларации по 2017 год (исправленной) указал недостоверные сведения о стоимости доли принадлежащих ему корпоративных прав в уставном капитале ООО «Ликанова инвестментс ЛТД» на общую сумму почти 770 тысяч гривен, а Мельничук в декларации за 2017 год не задекларировал доход от отчуждения автомобиля Toyota Land Сгиіѕег стоимостью 500 тысяч гривен.

По результатам проверок НАПК направило обоснованные выводы относительно признаков уголовного правонарушения Национального антикоррупционного бюро Украины.

В ведомстве напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ст.366-1 Уголовного кодекса Украины, а также отметили, что направление заключения в правоохранительные органы не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

15 августа суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на приостановление следствия против него в этом деле.