Суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на остановку следствия против него в деле Гандзюк

16 июля ГПУ остановила следствие по делу Гандзюк, по которому подозреваемыми фигурируют Мангер и Левин, для выполнения международно-правовых поручений.

Шевченковский районный суд Киева отклонил жалобу защитников фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера на постановление Генпрокуратуры об остановке расследования.

Как говорится в сообщении инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, это уже вторая жалоба защиты Мангера - аналогичная рассматривалась вчера.

Отмечается, что сегодня прокуроры не явились на заседание, однако суд все же рассмотрел жалобу.

"Адвокаты просили передать имеющиеся материалы в отношении Мангера в суд, чтобы там иметь возможность снять все обвинения с Мангера. На самом деле возобновление следствия через суд по жалобе Мангера вело бы к другому расчету его крайних сроков. Это способ вывести из дела самого Мангера с невозможностью привлечения его к ответственности", - говорится в сообщении.

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В результате суд отказал в удовлетворении жалобы.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд огласил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы, соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

16 июля Генпрокуратура остановила следствие по делу Гандзюк, по которому подозреваемыми фигурируют Мангер и Левин, для выполнения международно-правовых поручений.

В ГПУ в дальнейшем объяснили, что следствие остановлено в связи с розыском Левина, которому уже объявлено о подозрении, и по поводу направления в компетентные органы иностранных государств запросов о международно-правовой помощи для выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества, которые еще непосредственно касаются и Мангера.