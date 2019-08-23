Яценюк G7 и новому руководству Украины: Нельзя допустить фатальных ошибок

Желание достичь «быстрых результатов» любой ценой могут привести к катастрофе», - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов.

«Торг «молчаливых уступок» вокруг возобновление формата G8 без освобождения украинских территорий – это сигнал, что тактика умиротворения агрессора может взять верх над стратегией долгосрочного мира в Европе.

Желание достичь «быстрых результатов» любой ценой могут привести к катастрофе», - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в блоге на Цензор.нет.

Он подчеркнул, что на протяжении последних пяти лет вел диалог с руководством всех государств-членов Группы Семи и Европейского Союза: «На посту главы правительства и после этого я имел честь поддерживать постоянный контакт с нашими партнерами. Считал долгом укреплять самое важное - международную коалицию в защиту и поддержку Украины и единство нашей общей позиции против агрессии России».

«В преддверии саммита Группы Семи в Франции обращаюсь к нашим партнерам и одновременно к новому руководству Украины. Мы все хотим мира. То, что переговоры с Россией находятся в мертвой точке, - это не вина Украины или Запада. Это - вина и ответственность России», - написал Арсений Яценюк.

Новое руководство Украины, по его словам, дало понять, что верит в шанс изменить позицию Кремля. Однако пять последних лет «нас хорошо научили, что ради мира мало доброй воли Украины и Запада»: «Кремль рассчитывает использовать эту добрую волю, чтобы завести нас в ловушку фатальных ошибок».

Первая потенциальная ошибка, подчеркнул он, – это отказ от твердой политики коллективного давления: «Мол, вам, лидеры России, никто не угрожает, угомонитесь. Кремль будет благодарен за такой подход: видите, давление не работает. А если давление не работает, то и ответственности за преступления нет».

«Вторая потенциальная ошибка - положить все на одну шахматную доску, то есть увязать стратегические вопросы, которые имеют целью сдержать агрессора, с его локальными и тактическими уступками», - написал лидер НФ.

«Кремль не играет в шахматы. И он не признает ни правил, ни одного формата игры. Для войны он приберег много площадок», - подчеркнул он

Арсений Яценюк подчеркнул, что Россия атаковала не только Украину: «Кремль уже давно осуществил сознательный покушение на цивилизованные принципы международных отношений. Об этом свидетельствуют трагедии Молдовы, Грузии, Сирии».

Ослабление санкций и международной изоляции Кремля должно зависеть не от его нескольких вынужденных «добрых» жестов, а от прекращения преступлений и несения за них ответственности, подчеркнул Арсений Яценюк: «С точки зрения Украины, это означает возвращение оккупированных территорий, возмещение наших больших потерь и убытков, уважения нашего национального суверенитета и границ».

«Зато России дают понять - вы уступите хоть в чем-то, и вам многое зачтется. Кремль будет благодарен – политика агрессии, международного терроризма и похищения людей приносит неплохие результаты и остается безнаказанной», - написал он.

Этот сигнал, по его словам, хорошо заметят не только в Москве: «Его запомнят везде, где международное право захотят подменить силой».

«И, наконец, есть третья ловушка, которая в значительной степени касается самой Украины. Никакие политико-дипломатические договоренности не должны парализовать международную активность Киева и заставить молчать», - подчеркнул лидер НФ.

Он пояснил, что после провала Будапештского меморандума и при отсутствии каких-либо реальных гарантий безопасности Украина имеет только несколько средств борьбы с агрессором: «Это прежде всего наша армия. Это - наша активная дипломатическая работа и единство со стратегическими партнерами на основе совместной приверженности международному праву. Это - внутреннее единство национальных политических и общественных сил. И, самое важное, это – правда, которую вслух говорим миру».

«Торг «молчаливых уступок» вокруг возобновление формата G8 без освобождения украинских территорий – это сигнал, что тактика умиротворения агрессора может взять верх над стратегией долгосрочного мира в Европе», - подчеркнул он.

Таких ошибок нельзя допускать, подчеркнул Арсений Яценюк: «России не место в Группе Семи. Агрессивному Кремлю не место в Совете Безопасности ООН. Нынешнему режиму в России не место в цивилизованном международном сообществе до тех пор, пока не восстановятся нарушенные ими права и суверенитет других народов».

«Желание достичь «быстрых результатов» любой ценой могут привести к катастрофе. Лишь единство Украины и Запада против большой общей угрозы и последовательные действия по привлечения агрессора к ответственности были и остаются безальтернативным путем к подлинному миру», - написал Арсений Яценюк.