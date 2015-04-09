Яценюк: Европа должна стоять на двух ногах: одна - диалог Берлина и Парижа, а вторая - диалог Варшавы и Киева

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Как отмечается в сообщении, глава правительства Украины подчеркнул, что Бронисав Коморовский «прошел очень большой политический путь и очень много сделал для своей страны: «То, что происходит сейчас в Украине, происходило в Польше двадцать лет назад».

«Главная наша задача - это сделать все для будущего Украины, пройти те реформы, которые прошла Польша», - подчеркнул он.

Яценюк выразил благодарность Коморовскому за помощь Польши в проведении реформ в Украине, поддержке территориальной целостности и независимости украинского государства и за слова Президента Польши во время выступления в Верховной Раде, «что не будет стабильной и безопасной Европы, если ее частью не станет Украина»: « А Украина станет частью Европейского Союза», - отметил Яценюк.

Читайте такжеКоморовский: Не будет стабильной и безопасной Европы, если ее частью не станет Украина

Коморовский подчеркнул, что Польша «с огромным уважением смотрит на достижения Украины, в том числе в части принятия тяжелых решений, связанных с реформами». «В полной мере ценим то, что Украина, в том числе благодаря Главе Правительства, вошла в фазу воплощения, а не только декларирования реформ», - сказал Коморовский.

Президент Польши выразил благодарность за возможность выступить в украинском парламенте и обратиться ко всему украинскому народу: «В моей речи прозвучало полное понимание тяжелой ситуации в Украине, а также полная поддержка процесса тяжелых реформ, поскольку это соответствует польскому опыту. Нам это удалось пройти».

Он подчеркнул, что отношения Польши и Украины, «поддержка ее независимости и территориальной целостности, поддержка внутренних реформ и прозападного пути - это не конъюнктурная временная политическая мода, для нас успех Украины, ее внутренних реформ, укрепление независимости, достижения успехов на пути в Европу - это задача стратегического значения».

«Сегодня мы наполняем амбициозным содержанием стратегическое партнерство между нашими странами. Но я уверен, что в будущем будет еще более активное сотрудничество между нашими странами. Сотрудничество не только в рамках институтов западного мира, особенно институтов Европейского Союза, но и в рамках особого двустороннего политического союза между нашими государствами», - отметил Коморовский, отмечается в сообщении.