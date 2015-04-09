Глава МИД Бельгии в Москве получил "определенные новости" о Савченко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции в Москве.

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По словам Рейндерса, Совет Европы также может сыграть свою роль в обмене пленными. «Мы внимательно следим за этим процессом. Я рад получить определенные новости по различным пленникам, в частности, о мадам Савченко», - сказал Рейндерс, но не сообщил никаких подробностей.

Ранее сестра Надежды Савченко Вера на своей странице в Facebook написала, что 7 апреля прошла встреча президента Украины Петра Порошенко с их матерью Марией Савченко. «Говорили полчаса. Результат: надежда президента, что Надежда вернется в мае (я надеюсь, 2015 года). Уже никто ничего не обещает», - отметила Вера.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии в отношении нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.