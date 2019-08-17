Грымчака не будут выпускать из СИЗО, несмотря на ошибки в постановлении суда – адвокат

В Черниговском СИЗО установили, что и Михайлович и Николаевич родились в один день в одном месте, поэтому есть основания считать, что это один и тот же человек.

Подозреваемого в мошенничестве заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака не будут выпускать из Черниговского СИЗО, несмотря на ошибки в определении суда от 16 августа.

Об этом сообщила его адвокат Татьяна Матяш на странице в Facebook.

«В Черниговском СИЗО сказали, что им известно, что у них иная личность, чем указано в постановлении, но есть исправления, и они скоро вступят в силу. Поэтому, пока отпускать никого не будут, поскольку они установили, что и Михайлович и Николаевич родились в один день в одном месте, поэтому есть основания считать, что это один и тот же человек», - написала она.

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Как сообщал УНИАН 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении 480 тысяч долларов взятки.

По данным следствия, в общей сложности задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчак и его помощник были уведомлены о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. «Эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере», - пояснили в НАБУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

При этом в первом постановлении перепутали отчество Грымчака, назвав его Юрием Михайловичем, а не Николаевичем. Кроме того, в постановлении ошибочно указали защитника Грымчака. Адвокатом указали Дмитрия Мельника, а не Татьяну Матяш.

В результате Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил заявление прокурора об исправлении ошибки в постановлении суда об избрании меры пресечения заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.